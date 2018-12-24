Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter’dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Erdoğan’ın önceki gün yaptığı konuşmada “Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail’deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler” sözlerine cevap veren Netanyahu “Köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail’e vaaz vermesin” diyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullandı. Türkiye’yi Kıbrıs’ta da işgalci olarak nitelendiren Netanyahu’ya Türkiye’den tepki yağdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Netanyahu binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur” dedi. Twitter’dan paylaştığı mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri hâline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah’ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak.



KALIN: BAŞI BELADA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından Netanyahu’nun yine çok rahatsız olduğunu vurguladı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kalın “Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez. Cumhurbaşkanımızı susturamazlar” değerlendirmesinde bulundu.



ÇELİK: MANİPLE ÇABASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Dolandırıcılıkla suçlanan Netanyahu, uluslararası kamuoyunu maniple etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC’nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız” değerlendirmesinde bulundu. Çelik “Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu’yu rahatsız etmesi manidardır” ifadesini kullandı.