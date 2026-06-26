Kim Jong Un’dan gövde gösterisi! Yeni silah testlerini yerinde inceledi: Cesaret edemeyecekler
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geliştirilmiş topçu ve füze sistemlerinin testlerini bizzat sahaya inerek denetledi. Pyongyang yönetimi bu adımı “savunma kapasitesini artırma” olarak açıklarken, Kim Jong Un, ülkesinin “hiçbir düşmanın Kuzey Kore ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyeceği” bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini söyledi.
- Testlerde 240 milimetre kalibreli 24 namlulu roketatar sistemi, taktik balistik füze için özel görev savaş başlığı ve 155 milimetrelik kundağı motorlu obüslerin performansı değerlendirildi.
- Yeni roketatar sisteminin hassas güdüm teknolojisiyle 90 kilometre menzile ulaştığı belirtildi.
- Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir düşmanın Kuzey Kore ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyeceği" bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini ifade etti.
- Pyongyang yönetimi, havaalanları, limanlar ve enerji tesisleri gibi kritik noktaları hedef alabilecek savaş başlıkları geliştirdiğini duyurdu.
- Uzmanlar, testlerin Güney Kore'ye yönelik bir "güç gösterisi" olduğunu ve bölgede endişe ile caydırıcılık oluşturmayı amaçladığını belirtti.
Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın haberine göre Kim Jong Un, yeni nesil çok namlulu roketatar sistemi, taktik balistik füze savaş başlığı ve geliştirilmiş obüs sistemlerinin denemelerini yerinde takip etti. Testlerin, ülkenin askeri caydırıcılığını güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi.
KCNA, gerçekleştirilen testlerde 240 milimetre kalibreli 24 namlulu roketatar sisteminin, taktik balistik füze için geliştirilen özel görev savaş başlığının ve 155 milimetrelik kundağı motorlu obüslerin performansının değerlendirildiğini aktardı.
“HİÇBİR DÜŞMANIN CESARET EDEMEYECEĞİ BİR SAVUNMA GÜCÜ”
Açıklamaya göre yeni roketatar sistemi, hassas güdüm teknolojisiyle donatılarak menzili 90 kilometreye çıkarıldı. Kim Jong Un, ülkesinin “hiçbir düşmanın Kuzey Kore ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyeceği” bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini söyledi. Pyongyang yönetimi ayrıca havaalanları, limanlar ve enerji tesisleri gibi kritik noktaları hedef alabilecek savaş başlıkları geliştirdiğini duyurdu.
Uzman Yang Moo-jin ise testlerde verilen teknik detayların Güney Kore’ye yönelik bir “güç gösterisi” olduğunu belirterek, Pyongyang’ın bu tür açıklamalarla bölgede endişe ve caydırıcılık oluşturmayı amaçladığını savundu.
Nükleer ve balistik füze programları nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olan Kuzey Kore, askeri kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirtiyor. Kim Jong Un yönetimi son dönemde ABD ve Güney Kore’nin askeri faaliyetlerini eleştirirken, savunma yatırımlarını genişletme ve nükleer kapasiteyi güçlendirme mesajları vermeyi sürdürüyor.