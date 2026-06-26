Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geliştirilmiş topçu ve füze sistemlerinin testlerini bizzat sahaya inerek denetledi. Pyongyang yönetimi bu adımı “savunma kapasitesini artırma” olarak açıklarken, Kim Jong Un, ülkesinin “hiçbir düşmanın Kuzey Kore ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyeceği” bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın haberine göre Kim Jong Un, yeni nesil çok namlulu roketatar sistemi, taktik balistik füze savaş başlığı ve geliştirilmiş obüs sistemlerinin denemelerini yerinde takip etti. Testlerin, ülkenin askeri caydırıcılığını güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

KCNA, gerçekleştirilen testlerde 240 milimetre kalibreli 24 namlulu roketatar sisteminin, taktik balistik füze için geliştirilen özel görev savaş başlığının ve 155 milimetrelik kundağı motorlu obüslerin performansının değerlendirildiğini aktardı.

Kim Jong Un’dan gövde gösterisi! Yeni silah testlerini yerinde inceledi: Cesaret edemeyecekler

“HİÇBİR DÜŞMANIN CESARET EDEMEYECEĞİ BİR SAVUNMA GÜCÜ”

Açıklamaya göre yeni roketatar sistemi, hassas güdüm teknolojisiyle donatılarak menzili 90 kilometreye çıkarıldı. Kim Jong Un, ülkesinin “hiçbir düşmanın Kuzey Kore ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyeceği” bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini söyledi. Pyongyang yönetimi ayrıca havaalanları, limanlar ve enerji tesisleri gibi kritik noktaları hedef alabilecek savaş başlıkları geliştirdiğini duyurdu.

Kim Jong Un’dan gövde gösterisi! Yeni silah testlerini yerinde inceledi: Cesaret edemeyecekler

Uzman Yang Moo-jin ise testlerde verilen teknik detayların Güney Kore’ye yönelik bir “güç gösterisi” olduğunu belirterek, Pyongyang’ın bu tür açıklamalarla bölgede endişe ve caydırıcılık oluşturmayı amaçladığını savundu.

Kim Jong Un’dan gövde gösterisi! Yeni silah testlerini yerinde inceledi: Cesaret edemeyecekler

Nükleer ve balistik füze programları nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olan Kuzey Kore, askeri kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirtiyor. Kim Jong Un yönetimi son dönemde ABD ve Güney Kore’nin askeri faaliyetlerini eleştirirken, savunma yatırımlarını genişletme ve nükleer kapasiteyi güçlendirme mesajları vermeyi sürdürüyor.

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