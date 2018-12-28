New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve  çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu  ortaya çıktı. ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde  sıra dışı bir mavi ışık belirdi.  Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden  net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent  sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik  dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen  patlamadan kaynaklandığı bildirildi. Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen  açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

 