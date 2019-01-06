Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.

En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.

TAÇLI GÜZELLE EVLENMİŞTİ

Malezya Kralı, geçtiğimiz Kasım ayında taçlı Rus güzel Oksana Voevodina ile dünya evine girdi. Aile arasında yapılan düğün, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan lüks bir villada düzenlenmişti.