Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda Londra’nın en yoğun havalimanlarından Gatwick Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen drone krizinden sonra bugün aynı olay Heatrow Havalimanı’nda meydana geldi. Heatrow basın sözcüsü yaptığı açıklamada, “Heatrow Havalimanı üzerinde uçuş gerçekleştiren İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit ettik. Geçen ay Gatwick havalimanında gerçekleşen olaydan dolayı bir çok uçuşlar iptal olurken , Heatrow Havalimanı için aynı şey geçerli değil. Şu an uçuşlar belirli bir süreliğine bekletiliyor. Londra polis teşkilatıyla iletişim halindeyiz. En kısa sürede bu sorunu çözüme kavuşturup Londra’dan gerçekleşecek olan uçuşların izninin verilmesini sağlayamaya çalışacağız. Şuan için sadece Londra’dan gerçekleştirilen uçuşlar bekletiliyor” dedi.

Geçtiğimiz ay da ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick Havalimanı’nda drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar askıya alınmıştı. Havalimanında saatlerce uçuş yapılamamış, on binlerce yolcu Gatwick'te mahsur kalmıştı