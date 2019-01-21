Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban, Afganistan'ın Vardak eyaletinde askeri üsse saldırdı. Saldırıda 126 kişinin öldüğü belirtiliyor. Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal saldırıda bombaların kullanıldığını aktarmıştı.

Mangal'ın aktardıklarına göre dört saldırgandan biri kapta üzerindeki bombayı patlatmıştı. Ölü sayısı yetkililer tarafından erken saatlerde 12 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Savunma Bakanlığına bağlı yetkililer sayının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu. Taliban, Vardak'taki askeri üsse yapılan saldırıyı üstlenmişti.