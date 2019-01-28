Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kabine toplantısında yaptığı  konuşmada, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra, bir başka tarihi adım atmak  için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 avro olarak belirlenmesi  teklifimi onaylamanızı istiyorum." dedi.

Önerisine bakanların alkışla karşılık verdiği Çipras, "Tepkinizden  teklifimin kabul edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 
Çipras ayrıca, 25 yaş altı gençlere uygulanan daha düşük asgari ücret  yerine her yaş grubuna aynı asgari ücretin verileceğini kaydetti.
 
Yüzde 11 artış

Ağustos 2018'de yaklaşık 8 yılın ardından kurtarma paketi programından  çıkan ülkede, asgari ücret 586 avro, gençler için asgari ücret ise 510 avro  düzeyinde bulunuyor. Kemer sıkma önlemleri kapsamında asgari ücret 2012 yılında  yüzde 22 oranında kesintiye uğramıştı.
 
Çalışma Bakanı Efi Ahçioglu, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, normal asgari ücrette artışın yaklaşık yüzde 11, gençlerde ise yüzde  27 olacağını belirtti.
 
Ahçioglu, "Artış, yaş farkı olmaksızın herkese 1 Şubat'tan itibaren  uygulanacak." ifadelerini kullandı.
 
Yunan hükümeti 2018'de yüzde 2,1, bu yıl ise yüzde 2,5 büyüme oranı  öngörüyor. Ülkede işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek yüzde 18,6'ya düştü.