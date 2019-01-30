Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, “İstihbaratçılar mevzu İran olunca pasif ve toy kalıyorlar. Ben başkan olduğumda İran, tüm Ortadoğu ve ötesinde sorun çıkarıyordu. İran’la olan berbat nükleer anlaşmasını bitirmemizden sonra artık çok farklılar ama hala potansiyel bir çatışma ve tehlike kaynağılar. Onlar füze testleri ve çok daha fazlasını yapıyor (geçen hafta). Ve giderek sınıra doğru geliyorlar” ifadelerini kullandı. ABD’nin yaptırımlarının etkisi sonucu İran ekonomisindeki dalgalanmalara da değinen Trump, “Onları geride tutan tek şeyleri olan ekonomileri de şimdi çöküşte. İran konusunda dikkatli olun. Muhtemelen istihbaratçılar okula geri dönmeli” dedi.