Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bazı Türk vatandaşlarına yönelik  vizenin kaldırılmasına ilişkin Putin tarafından imzalanan  kararnameyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Putin'in, Türkiye'ye yönelik daha önce alınan vize rejimi alanındaki  bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına dair kararnameyi imzaladığı  hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname  maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına  dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini  korumaktadır."

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi  uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, uluslararası kara taşımacılığı yapan  sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen  iş insanlarına ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde  çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına  yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.