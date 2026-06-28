AK Parti Sakarya’da düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında ilk iki günü geride bıraktı.

Cuma günü başlayan kamp, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sabah yaptığı açılış konuşması ile vites yükseltti.

‘Çeyrek Asırlık Destan’ temasıyla sürdürülen kampta dün önemli oturumlar gerçekleştirildi. İlk oturum MYK üyeleri ile parti politikaları hakkında yapıldı. Oturumda partinin kurumsal hafızası ve gelecek hedefleri ele alındı. Mevcut politikalar analiz edilerek, istişare edildi. Katılımcılar dört ayrı salonda MYK üyelerinin katılımları ile kurumsal yol haritasının belirlenmesi için eş zamanlı münazaralarda bulundu.

AK Parti kampta iki günü geride bıraktı: Parti politikaları masaya yatırıldı

BAKANLARIN İCRAATLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Daha sonra Kabine üyelerinin katılımı ile Ortak Akıl Oturumu düzenlendi. Bu oturumda Bakanların temel icraat alanları tüm yönleriyle ele alındı. Bu doğrultuda sahadan merkeze güçlü bir değerlendirme zemini oluşturuldu ve vatandaşın talepleri direkt Kabine üyelerine iletildi.

Oturumlar dört ayrı salonda eş zamanlı olarak yapıldı. Güvenlik Oturumuna Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Kalkınma Oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Ekonomi oturumu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplum oturumu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı ile yapıldı. Konuşmacılar salonlar arasında dönüşümlü olarak sunumlar yaptı. Oturumlarda moderatörlüğü ise MYK üyeleri gerçekleştirdi.

AK Parti kampta iki günü geride bıraktı: Parti politikaları masaya yatırıldı

VEKİL-BAKAN-BÜROKRASİ KOORDİNASYONU MASAYA YATIRILDI

Öte yandan TBMM parti grubu çalışmaları ve değerlendirme oturumu da kampın ikinci gününde önemli bir yer tuttu. Milletvekilleri burada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında grup yönetimi ile istişarelerde bulundu.

Toplantıya bakanlar ve Genel Merkez Genel Başkan Yardımcıları katılmazken, parti, yasama ve yürütme arasındaki koordinasyon kurumsal açıdan değerlendirildi. Toplantıda, milletvekilleri yürütme İlişkileri, Bakan ilişkileri, Bakan Yardımcıları ve bürokrasi ile koordinasyon ve iletişim, bürokrasinin siyasete ve vekillere bakışı, milletvekili Bakan ve Külliye ilişkileri, talepler ve geri bildirim sistematiği, bakanlıkların yapısı, yeni bakanlıkların oluşturulması, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığının sayısal güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

AK Parti kampta iki günü geride bıraktı: Parti politikaları masaya yatırıldı

MİLLETVEKİLLERİ / MECLİS - MEDYA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Ayrıca milletvekilleri ile Genel Merkez ilişkileri, grup toplantısının üç ayda bir Genel Merkezde yapılması, yalnızca Bakanların ve milletvekillerinin olduğu kapalı istişare kısmı, yasama verimliliği, kanunların hazırlanma kalitesinin ve etki kalitesinin arttırılması, etki analizlerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi, milletvekili itibarının güçlendirilmesi, başkanlık sistemi ile Meclis etkinliğinin artırılması ve Milletvekilleri / Meclis - Medya İlişkileri gibi konular ele alındı. Kampın ikinci günü “Bir Adam Yaratmak” adlı film gösterimi ile son buldu.

KAMP BUGÜN ERDOĞAN’IN KAPANIŞ KONUŞMASIYLA SONA ERECEK

Bugün (Pazar) ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu yapılacak. Kabine üyelerinin de katılacağı oturumda milletvekilleri sorun, talep ve eleştirilerini bizzat iletecek. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.



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