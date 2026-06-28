Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üretim maliyetlerini düşürmek ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı’nı hayata geçiriyor. Enerji tüketimini veya karbon emisyon yoğunluğunu azaltan işletmeler enerji giderlerinin yüzde 30’u kadar hibe desteği alabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, performans hedeflerini tutturmaları hâlinde nakdi hibe desteğinden yararlanabilecek.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne (COP31) ev sahipliği yapacağı bu yıla özel olarak, programda karbon emisyon yoğunluğu kriteri ön planda tutulacak. Bu kapsamda, başvurular arasında karbon emisyonunu en çok azaltan 10’u sanayi, 10’u ticari ve hizmet sektöründen olmak üzere toplam 20 işletme öncelikli olarak desteklenecek. EKA Destek Programı kapsamında bu yıl için ödenecek hibe üst limiti 18 milyon 61 bin 775 TL olarak belirlendi.

Destek tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Başvurular ise e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Bakanlık ayrıca, hâlen yürürlükte bulunan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Programı kapsamında enerji verimliliği yatırımlarına sağlanan yüzde 30’a varan ve 27 milyon 92 bin 663 liraya kadar ulaşan hibe desteğini de sürdürecek. Böylece işletmeler hem yatırım hem de yatırım sonrası performanslarına göre desteklenmiş olacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ REKOR KIRDI

Türkiye’de mayısta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 72,3’e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 17’ye gerileyerek son 22 yılın en düşük seviyesine indi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 24 Mayıs’ta yenilenebilir kaynakların anlık elektrik üretimindeki payı yüzde 84’e çıkarak son 12 yılın saatlik rekorunu kırdı. Güneş ve rüzgâr santralleri, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23’ünü karşılayarak üst üste ikinci ay kömür santrallerini geride bıraktı. Rekor üretimde, yağışların etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artan hidroelektrik üretimi belirleyici oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar, güneş santralleri ise 14,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yılın ilk beş ayı bazında en yüksek üretim seviyelerine ulaştı.

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