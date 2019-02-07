Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa hükümeti, İtalya'daki büyükelçisini geri çekme kararı aldığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada "benzeri görülmeyen saldırılar" yapmakla suçladığı İtalya'daki büyükelçisini geri çektiklerini duyurdu. Karar, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Laio'nun Sarı Yelekliler'le buluşmasının ardından geldi.

"Yaptıkları son müdahaleler kabul edilemez bir provokasyondur" açıklaması yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı birkaç saldırının ardından İtalya Büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, "Birkaç aydır Fransa, tekrarlanan suçlamalar, asılsız saldırılar ve herkesin bildiği ve aklına gelebilecek çirkin beyanlara konu oldu" açıklamasını yaptı.