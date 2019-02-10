Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lyon’daki gösterilerde ise eylemciler birbiri ile çatıştı. Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda önce tartıştı ardından birbirine girdi. Sopalar ve yoldan söktükleri taşlar ile birbirine saldıran eylemcilerden yaralananlar oldu. O anları ise yine vatandaşlar kaydetti.