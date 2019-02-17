Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu talebi ABD Başkanı bile şaşkınlıkla karşıladı. Selefi Barack Obama'nın 2009'da görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Neden verdiklerini o da anlamadı. Ben muhtemelen hiç kazanamayacağım" dedi.

“Düşman kardeşler’ olarak bilinen Kuzey Kore ile Güney Kore 65 yıl sonra barış imzalamıştı. İki ülkenin lideri 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Trump bu görüşmelere aracılık etmişti. Ancak aynı Trump, Venezuela’da darbe istedi. Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edip İslam beldelerini ateşe attı. Türkiye’yi tehdit etti. Ek vergiler getirerek dünya ticaret savaşının fitilini çekti. Orta menzilli nükleer füzeleri yasaklayan anlaşmadan geri çekildi.