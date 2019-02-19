Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’daki yönetim krizinin yansımaları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında bir açıklama daha yaptı. Miami'deki Uluslararası Florida Üniversitesinde düzenlenen bir programda konuşan Trump, ülkesinin Venezuela halkına yakın olduğunu söyleyerek yönetimde barışçıl bir geçiş olması yönünde çağrısında bulundu. Maduro’yu ise diktatör olarak adlandıran Trump, "Nicols Maduro, Venezuelalı bir vatansever değil, Küba’nın kuklası" dedi.

"HER ŞEYLERİNİ KAYBEDECEKLER"

ABD’nin barışçıl bir güç değişimi niyetinde olduğu konusunda güvence veren Trump, "Venezuela, Küba'ya petrol verdi. Küba da Venezuela'ya bir polis devleti verdi" ifadelerini kullandı.

Maduro’nun iktidara sarılmaya devam etmesi durumunda, bütün seçeneklerin açık olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Venezuella Silahlı Kuvvetleri ve rejim üyelerine, "Venezuela halkı için barışçıl bir gelecek kurma fırsatları var. Maduro'yu desteklemeye devam ederlerse, hiçbir zaman bir sığınak bulmayacaklar. Kolay bir çıkış yolları olmayacak. Her şeylerini kaybedecekler" dedi.

Maduro rejimine çalışmalarını durdurması için çağrıda bulunan Trump, "Dünya onları izliyor. Venezuelalı vatanseverlerin birlikte hareket etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Trump, Venezuela ordusuna, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun, Maduro’dan ayrılarak kendi yanlarında duracağını, tüm askerlere yaptığı cömert af teklifini hatırlattı.