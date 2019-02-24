Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Mısır Cumhurbaşkanı  Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesine ilişkin fotoğrafta Irak bayrağının  bulunmaması, "bayrak krizi" tartışmasına neden oldu. 

Salih'in basın ofisinden, Irak Cumhurbaşkanı'nın, Sisi ile Mısır'daki  Şarm eş-Şeyh'te görüşmesine ilişkin yazılı açıklamada paylaşılan fotoğrafta,  Sisi'nin arkasında Mısır bayrağı olmasına rağmen görüşmede Irak bayrağının  bulunmaması dikkati çekti.

Görüşmede Irak bayrağının yer almaması nedeniyle ülkede "bayrak krizi"  tartışması başladı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Basın Ofisi Müdürü Haydar  Hamada, yaptığı yazılı açıklamada, İbadi ile Sisi'nin Kahire'de 22 Ekim 2018'deki  görüşme fotoğrafını paylaşarak, "İbadi'nin Sisi ile son görüşmesiydi. Mısır  tarafı, Başbakan İbadi'nin makamının Cumhurbaşkanı Sisi'nin makamıyla eşleşmediği  gerekçesiyle Irak bayrağını kabul etmemişti ancak İbadi ofisinin ısrarı sonucu  Irak bayrağı görüşmede yer almıştı." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.