Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nebil Befun, başkent Tunus'ta  düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı  seçimlerinin ise 10 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Ülkede seçim sürecinin başladığını söyleyen Befun, 10 Nisan'dan  itibaren seçmen listelerinin hazırlanmaya başlanacağını, parlamento seçimleri  için adaylık başvurularının 22-29 Temmuz'da alınacağını belirtti.

Befun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuruların da 27 Ağustos ile  3 Eylül arasında tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Befun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde  hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda iki hafta içinde ikinci  turun yapılmasını planladıklarını, bu tarihin her halükarda 29 Aralık'ı  geçmeyeceğini vurguladı.

Arap Baharı'nın ilk kıvılcımını yakan Tunus'ta 14 Ocak Devrimi  sonrasında demokratik seçimler ilk kez 2011'de Kurucu Meclis için yapılmıştı.  Ardından 2014'te parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve son olarak da  2018'de belediye seçimleri gerçekleştirilmişti.