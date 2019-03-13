Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Filipinler'in ulusal basınına yansıyan haberlere göre, geçen yıl temmuz ayında felç geçiren Cafer'in ülkenin güneyindeki Davao şehrinde vefat ettiği bildirildi.

Bangsamoro'nun tarihi mücadelelerinde liderlik rolü üstlenen Cafer, Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumu görüşmelerinde yer almıştı.

Referandum öncesi mevcut geçiş otoritesi sözcülüğü görevini de yürüten Cafer'in cenazesi MİKC merkez karargahının bulunduğu Sultan Kudarat şehrinden kaldırılacak.

Gazali Cafer

1943 yılında doğan Cafer, Filipinler’in güneyinde yer alan Cotabato City’deki Notre Dame Koleji’nden mezun oldu.

MİKC lideri Hacı Murat İbrahim’in Siyasi İşlerinden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cafer, cephe adına Filipinler hükümeti ile çatışmaların sonlandırılması anlaşmasını 1997 Temmuzunda Cagayan de Oro şehrinde imzaladı.

2017’de de BOL taslağını hazırlayan taraflardan Bangsamoro Geçiş Otoritesi’ne (BTA) başkanlık yapan Cafer, en son Şubat ayında Başkanlık Sarayı Malacanang’da düzenlenen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte’nin de katıldığı yemin töreninde görülmüştü.