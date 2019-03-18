Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45’te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış’ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.

"YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN"

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda’da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ SALDIRGANIN SİCİLİ KABARIK

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

HOLLANDA'DA POLİSİN OPERASYON YAPTIĞI BÖLGEDEKİ TÜRKLER KONUŞTU

Hollanda’nın Utrecht kentinde, 3 kişiyi öldürüp, 9 kişiyi de yaralayan şüphelinin bulunduğu düşünülen bölgede polisin operasyonu sürüyor.

Hollanda polisinin şüphelinin kimliği ve fotoğrafını yayınlamasının ardından, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü Kanaleneiland semtine geldi.

RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ

Türkler, Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir diye konuştu. Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Hollanda basını Türk kökenli saldırgan Gökmen Tanış'ın yakalandığını duyurdu.