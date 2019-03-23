Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine tepki gösterilerek, "Irak, uluslararası hukuka binaen, işgal altında ve Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin meşrulaştırılmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Irak, Golan Tepeleri, Filistin ve özellikle Kudüs'ün işgal edilmesinin üzerinden belli bir sürenin geçmesinin oradaki işgalcilere meşrutiyet verileceği anlamına gelmediğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasını yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.