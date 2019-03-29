Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hükumetin daha önce sunduğu iki Brexit anlaşması da milletvekilleri tarafından reddedilmiş, milletvekillerinin kendi aralarında belirlediği sekiz teklif de kabul görmemişti. Önceki tekliflere nazaran önemli değişiklikler bulunduğunu belirten Leadsom, ancak hükûmetin hazırladığı anlaşmanın içeriğinin belirli olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Demokratik Birlik Partisi, Brexit anlaşması tekrar kabul edilmezse hükûmetten desteklerini çekeceklerini açıklamıştı. Bu da Brexit anlaşmasını isteyenlerin meclisteki çoğunluğunu kaybedeceği anlamına geliyor. Başbakan May önceki günkü oylama öncesi yaptığı açıklamada, Parlamento’nun Brexit anlaşmasını kabul etmesi hâlinde görevinden istifa edeceğini söylemişti.