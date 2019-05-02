Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Ekonomik verilerin mart ayından bu yana genel olarak beklentilere paralel gerçekleştiğini dile getiren Powell, ülkenin kaydettiği ekonomik büyümenin ve istihdamda sağlanan artışın ise FOMC'un beklentilerinden daha güçlü olduğunu söyledi. Powell, Fed'in, bu yılın geri kalan kısmında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın sağlıklı bir şekilde büyümesini beklediğini ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonda görülen düşüşün beklenmedik bir durum olduğunu, bunun geçici unsurlardan kaynaklanmış olabileceğini belirten Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlı olduğunu bildirdi.

Enflasyon beklentilerinde bir kötüleşmenin ekonomi için iyi olmayacağını vurgulayan Powell, "Eğer komite enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığını görürse, politikayı belirlerken bunu hesaba katar." ifadesini kullandı.

Powell, Çin ile Avrupa'daki zayıf büyüme ve Brexit konusunda yaşanan belirsizliğin küresel ekonomi için "ters rüzgarlar" olduğunu, bazı önemli merkez bankalarının hedeflerine ulaşmakta zorluklarla karşılaştığını aktardı.

- Faiz indirimi çağrıları

Powell, siyasilerden gelen faiz indirimi çağrılarına ilişkin olarak da "Fed siyasetten bağımsızdır." dedi.

Jerome Powell, Fed Yönetim Kurulundaki boş koltuklar için olası adaylar konusunda da "Yorum yok." ifadesini kullandı.

Fed'in, portföyünün vadesi konusunda görüşmeye başladığını belirten Powell, portföyün bileşimi konusunda karar vermek için aceleci olmayacaklarını dile getirdi.

Powell, bankaların Fed nezdinde tuttukları ekstra rezervler için faiz oranının yüzde 2,40'tan yüzde 2,35'e indirilmesine değinirken, "Rezervlere uygulanan faizin düşürülmesi, para politikası duruşunda bir değişikliği yansıtmıyor." dedi.

Fed Başkanı, bu rezervler için ödenen faizde yeniden bir ayarlama yapılmasını beklemediğini ancak gerekirse yapılabileceğini söyledi.

Powell, imalat sektöründe ılımlı büyüme beklediklerini, ticaret ihtilaflarının giderilmesinin iş dünyasının güvenine katkı sağlayacağını kaydetti.

- Fed "sabırlı olmaya" devam edecek

Fed, nisan-mayıs toplantısında politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 10 üyenin tamamının oyuyla alındığı belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde hanehalkı harcamaları ve işletmelerin sabit yatırımlarının büyümesinde yavaşlama görüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, faizde gelecekte yapılacak ayarlamalar konusunda Fed'in "sabırlı olma" söylemi yinelendi.