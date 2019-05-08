Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Pompeo'nun Abdulmehdi ve Salih ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Hekim, konuya ilişkin paylaşımında, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerine katıldık. Görüşmede, ikili ilişkilerle bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve terörle mücadele değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmede, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarından Irak'ın muaf tutulma meselesinin de ele alındığı ifade edildi.

Pompeo, Finlandiya'daki temaslarının ardından Almanya'ya gerçekleşmesi beklenen ziyaretini iptal ederek dün Irak'a gelmişti.