Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’a nükleer anlaşmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü “ültimatomu” reddettiklerini bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. Tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada “İran’a, güçlü bir şekilde, şimdiye kadar yaptığı gibi nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesi yer aldı. Açıklamada “Her türlü ültimatomu reddediyoruz ve İran’ın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini nükleer anlaşma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde değerlendireceğiz” ifadesine yer verildi. ABD’nin İran’a yönelik tekrar yaptırım kararının üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, İran’la kanuni yollardan ticaret yapmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin kısa süre önce aldığı yaptırım kararlarının ardından ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Anlaşmaya imza atan ülkelere İran’ın çıkarlarını koruyacak tedbirler alması için 60 gün süre verdiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump da, İran’ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine müeyyide getiren başkanlık kararına imza atmıştı.