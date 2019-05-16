Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın dört bir yanında yüz binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi, Jair Bolsonaro hükümeti tarafından ilan edilen eğitim kaynaklarının kısıtlanmasına karşı gösteri düzenledi. Çok sayıda özel eğitim kurumundan öğrenci ve öğretim görevlisinin yanı sıra, liselerden öğretmen ve öğrenciler, hatta temizlik işlerine bakan servis personeline kadar çok sayıda kişi gösteriye katıldı. Ana yürüyüşler öğleden sonra başlayacak olmasına rağmen Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ve Brasilia’da gösteriler erken saatlerde başladı. Gösteriler sırasında ayrıca hükümetin ve piyasaların kamu hesaplarını düzeltmek için gerekli gördüğü emeklilik sistemi reformuna ve silah taşımanın daha esnek hale getirildiği silah yasasına karşı da sloganlar atıldı.

Gösteri ile federal eyaletlerin zorunlu bütçelerinin yüzde 30’unu içeren kaynakların engellenmesini isteyen Milli Eğitim Bakanı Abraham Weintraub’un planları protesto ediliyor. Kesintiler yüzünden binlerce öğrencinin bursunun kesilmesinin yanı sıra okulların elektrik, su, temizlik ve güvenlik faturaları ödenmeyecek.

“HEPSİ KENDİLERİNİ KULLANDIRAN ASALAKLAR”

Gösteriler esnasında ABD-Brezilya Ticaret Odası tarafından düzenlenen etkinlik için Dallas’ta bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, "Kesinti yok. Sorun Brezilya’yı ekonomik olarak tahrip etmek. Gösterilere beklenenden daha düşük katılım oldu. Zaten göstericilerin çoğunluğu da militanlardı. Zaten onlara suyun formülünü sorun bilmezler. Hepsi kendilerini kullandıran asalaklar" açıklamasını yaptı.