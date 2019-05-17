Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Green Card uygulamasını hedef alan "liyakat esaslı göçmenlik sistemine" ilişkin teklifinin detaylarını kamuoyuna açıkladı.

ÇEKİLİŞ YOK

Trump konuyla ilgili; "Yeni teklifle her yıl verilen Green Card sayılarında herhangi bir düşüş olmayacak. Rastgele seçme yerine, artık ABD’ye göçmen olarak kabul edilmek için basit ve evrensel kriterler getireceğiz". dedi.

Rastgele seçimin Amerikan değerleri ile uyuşmadığını söyleyen Trump, şu anda ABD’ye “Green Card” ile gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun düşük ücretli ve düşük vasıflı işçilerden oluştuğunu kaydetti.

Green Card sistemi değişiyor

Çekiliş sisteminin ülkedeki sosyal güvenliğe ve sosyal refah programlarını kötü etkilediğini savunan Trump, bu yeni sistemle ülkeye gelen yüksek vasıflı göçmen oranını yüzde 12’den yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Puanlamaya ilişkin Trump, “Genç bir işçiyseniz daha yüksek puanınız olacak. Bir mesleğiniz veya istihdam için bir yeteneğiniz varsa, yüksek bir eğitime sahipseniz veya burada istihdam oluşturmak konusunda bir planınız varsa daha fazla puan alacaksınız.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, bugüne kadar olduğu gibi aynı sayıda oturma izni verecek. Ancak istisna olarak öğrencilere, profesyonellere ve teknik diploma sahibi kişilere öncelik sağlanacak. Dikkate alınacak diğer faktörler ise yaş, İngilizce yeterliliği ve ABD’li şirketlerinden alınan iş teklifleri olacak.