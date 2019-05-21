Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Şeria’nın çeşitli şehirlerinden Mescid-i Aksa’ya ibadet etmek için gelen Müslümanlar İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’dan çıkarılınca geceyi Kudüs sokaklarında uyuyarak geçirdi. Ramazan ayının başlamasından beri İsrail polisinin Mescid-i Aksa’yı 5 defa boşalttığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu olan İslam Vakfı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’yı boşaltmasının buraya el koyma maksadı taşıdığını, Müslümanların camiden çıkarılmasının din ve ibadet hürriyetini ihlal etmek olduğunu söyledi.

Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet etmek için Kudüs'e gelmek isteyen Batı Şerialı Filistinli Müslümanların yolculukları sahur vakti başlıyor ve Müslümanlar Kalandiya kontrol noktasından geçmek için saatlerce bekliyor. Kimileri de Kudüs ile Batı Şeria arasında yükselen duvarlara merdivenlerle tırmanmak zorunda kalıyor.