Muhafazakâr Parti yönetimi ile Başbakanlık konutu “10 Numara” bir araya gelen May, görüşmenin ardından açıklama yapan May “Brexit’i hayata geçirememiş olmak benim için derin bir pişmanlıktır ve öyle kalacaktır. Yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğim” dedi. Yaklaşık 3 yıldır başbakanlık görevini yürüten May, istifasını duyurduğu konuşmasının sonunda gözyaşlarına hâkim olamadı. May, detaylarını hafta başında açıkladığı yeni Brexit anlaşması paketi sebebiyle kabinesinin ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti. May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda daha önce üç defa reddedilmişti. May’in liderliğindeki partinin, ülkede dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alması bekleniyor. May ile görüşen parti yönetiminin, İngiliz siyasetçiyi istifaya zorladığı belirtiliyor.

GÖZLER BORIS JOHNSON’DA

May’in istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Muhafazakâr Parti’nin liderliği için yarışması bekleniyor. Osmanlının son döneminde Dâhiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal’in öz torunu Stanley Johnson’ın oğlu olan Johnson, 2016’da Brexit referandumunun ardından dönemin Başbakanı David Cameron’ın istifasıyla boşalan liderlik koltuğu için adaylığını koymuştu. Ancak liderlik yarışında May’in desteğini artırması karşısında adaylıktan çekilmişti.