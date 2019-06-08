Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Geçen yıl Rusya ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayan Hindistan, ABD’nin “Ciddi sonuçları olur ve müeyyidelerle karşı karşıya kalırsınız” açıklamasına rağmen S-400’lerden vazgeçmeyeceklerinin duyurdu. Irak da S-400’ler için Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor. Katar da S-400 için müzakerelere devam ediyor. Doha yönetimine gerilim yaşadığı komşusu Suudi Arabistan karşı çıkıyor. Ancak bununla birlikte Suudi Arabistan da Moskova ile S-400 satın almak için görüşmelerde bulnuyor.