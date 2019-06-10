Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, kendisine yapılan tüm baskılara karşın görevinden istifa etmeyeceğini bildirdi.

Dodon, Moldova Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkede koalisyon hükümetinin kurulmasından sonra yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Partinin iktidarı bırakmak istemediğini belirten Dodon, “Rusya, ABD ve Avrupa Birliği (AB) dahil ortaklarımızın parlamento çoğunluğunu ve hükümeti tanımasına rağmen Demokrat Parti iktidarı barışçıl bir şekilde bırakmak istemiyor.” ifadelerini kullandı.

Eski hükümetin, kendisini ortadan kaldırarak, istedikleri yasaları çıkarmayı amaçladıklarını belirten Dodon, istifa etmesi için baskılara maruz kaldığını öne sürdü.

"Ailemi alıp ülkeden gitmemi ümit ediyorlar"



Ailesinin yurt dışında bulunduğuna dair iddiaları da yalanlayan Dodon, “Kendi isteğimle istifa etmem için beni tutuklayacaklarına dair aileme haberler geliyor. Ailemi alıp ülkeden gitmemi ümit ediyorlar. Ancak buna izin vermeyeceğim. Son günlerde yapılan tüm pislik, şantaj ve baskılara rağmen istifa etmeyeceğim.” dedi.

Moldova’da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.

Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından, Anayasa Mahkemesi hükümetin yasal olmadığını açıklamıştı.

Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.