Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Hamas'a ait bir askeri alan ile Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki limanı hedef aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İsrail'in saldırılarında can kaybı veya yaralanan olmadığını ifade ederken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. İsrail ordusu saldırıdan birkaç saat önce Gazze'den İsrail güneyindeki Siderot yerleşim bölgesine füze saldırısı düzenlendiğini açıklamış, Gazze'den atılan füze nedeniyle bölgede sirenlerin çalındığı ve patlamanın meydana geldiği aktarılmıştı. İsrail polisi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.