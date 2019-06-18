Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mursi'nin vefatına ilişkin BM'den ilk somut açıklamayı OHCHR Sözcüsü Rupert Colville yaptı.

Colville, şunları kaydetti:

"Eski bir Cumhurbaşkanı olarak Muhammed Mursi, ölümü sırasında Mısırlı yetkililerin gözetimi altındaydı. Devlet (Mısır), onun insanca muameleye tabi tutulmasından, yaşam hakkından ve sağlığına saygı duyulmasından sorumludur. Gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulması için bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma ile takip edilmek zorundadır. Bunlar, tam olarak hemfikir olduğumuz, Afrika İnsan Hakları Komisyonu da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası insan hakları organları tarafından detaylandırılmış genel ilkelerdir."

Mursi'nin hapishanede kaldığı 6 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanması, avukat ve ailesine erişim izni verilmesi dahil gözaltı koşullarıyla ilgili çeşitli endişelerin dile getirildiğini anımsatan Colville, "O (Mursi) ayrıca, uzun süreli yalnız hücre hapsinde tutulmuşa benziyor. Dolayısıyla, soruşturma, gözaltındaki koşulların ölümü üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi için yetkililerin Mursi'ye yaptığı muamelenin tüm yönlerini de kapsamalıdır." ifadesini kullandı.

Colville, ellerindeki tüm bilgiler ışığında gözaltına alınma koşulları da dahil olmak üzere Mursi'nin ölümüne ilişkin kapsamlı ve tam bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, Mursi'nin ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için bağımsız adli bir makam veya başka yetkili bir organın derhal tarafsız ve etkili bir soruşturma yapması gerektiğini kaydetti.

BM Sözcüsü Mursi'nin ölümüne ilişkin Colville ile irtibata geçeceğini söylemişti

BM'nin en önemli alt kuruluşlarından olan Cenevre merkezli OHCHR, dünyanın dört bir yanında insan haklarının desteklenmesi ve korunması için yaptığı çalışmalarla biliniyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirinin, Mursi'nin yaşamını yitirmesine yönelik BM'nin sessizliğini sürdürmesiyle ilgili sorusunu cevaplamıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in dün Mursi ve ailesine başsağlığı dilediğini aktaran Vellucci, ilerleyen saatlerde BM'den konuya ilişkin açıklama gelebileceğini ifade etmişti.

Sözcü Vellucci, Mursi'nin vefatına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan OHCHR'nin Sözcüsü Rupert Colville ile irtibata geçeceğini sözlerine eklemişti.