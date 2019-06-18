Mursi'nin vefatına ilişkin BM'den ilk somut açıklamayı OHCHR Sözcüsü  Rupert Colville yaptı.

Colville, şunları kaydetti:

"Eski bir Cumhurbaşkanı olarak Muhammed Mursi, ölümü sırasında Mısırlı  yetkililerin gözetimi altındaydı. Devlet (Mısır), onun insanca muameleye tabi  tutulmasından, yaşam hakkından ve sağlığına saygı duyulmasından sorumludur.  Gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulması için  bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir  soruşturma ile takip edilmek zorundadır. Bunlar, tam olarak hemfikir olduğumuz,  Afrika İnsan Hakları Komisyonu da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası insan  hakları organları tarafından detaylandırılmış genel ilkelerdir."

Mursi'nin hapishanede kaldığı 6 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden  yararlanması, avukat ve ailesine erişim izni verilmesi dahil gözaltı koşullarıyla  ilgili çeşitli endişelerin dile getirildiğini anımsatan Colville, "O (Mursi)  ayrıca, uzun süreli yalnız hücre hapsinde tutulmuşa benziyor. Dolayısıyla,  soruşturma, gözaltındaki koşulların ölümü üzerinde etkisi olup olmadığının  incelenmesi için yetkililerin Mursi'ye yaptığı muamelenin tüm yönlerini de  kapsamalıdır." ifadesini kullandı.

Colville, ellerindeki tüm bilgiler ışığında gözaltına alınma koşulları  da dahil olmak üzere Mursi'nin ölümüne ilişkin kapsamlı ve tam bağımsız bir  soruşturma yapılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, Mursi'nin ölümünün tüm yönleriyle  ortaya çıkarılması için bağımsız adli bir makam veya başka yetkili bir organın  derhal tarafsız ve etkili bir soruşturma yapması gerektiğini kaydetti.

BM Sözcüsü Mursi'nin ölümüne ilişkin Colville ile irtibata  geçeceğini söylemişti

BM'nin en önemli alt kuruluşlarından olan Cenevre merkezli OHCHR,  dünyanın dört bir yanında insan haklarının desteklenmesi ve korunması için  yaptığı çalışmalarla biliniyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirinin,  Mursi'nin yaşamını yitirmesine yönelik BM'nin sessizliğini sürdürmesiyle ilgili  sorusunu cevaplamıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in dün Mursi ve ailesine  başsağlığı dilediğini aktaran Vellucci, ilerleyen saatlerde BM'den konuya ilişkin  açıklama gelebileceğini ifade etmişti.

Sözcü Vellucci, Mursi'nin vefatına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan  OHCHR'nin Sözcüsü Rupert Colville ile irtibata geçeceğini sözlerine eklemişti.