Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Medellin kentinde meydana geldi. Yanındaki bebeğiyle birlikte iş yerlerinin bulunduğu bir binaya giden kadının, ofise girmek üzereyken telefonu çaldı. Telefonu açan kadın, kendisini arayan kişiyle konuşurken, elini bıraktığı bebeği yanından uzaklaştı. Bebek, merdiven boşluğuna doğru gitti. Merdiven boşluğundan aşağı doğru eğilen bebeğini gören anne, paniğe kapılıp, hamle yaptı. Anne, bu sırada sendeleyen minik bebeğini düşmek üzereyken son anda yakaladı. Bu sırada olaya şahit olan kişilerin telaş yaşadıkları görüldü.

O anlar, bina içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.