Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz’deki gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Çipras “Gerilimin umutsuz ve beyhude bir şekilde tırmandırılmasının bir manası yoktur. Bu, bir güç gösterisi değil, bir zayıflık göstergesidir. Hiç kimsenin denizde caydırıcı güce sahip olmadığını bildiği bir ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde anlamsız sondajlar yapmaya çalışmasının manası yoktur. Uluslararası hukukla ilgili bu ihlallerin burada sona ermesi iyi olur. Çünkü bunun hem Avrupa-Türk ilişkileri, hem de barış, istikrar ve iş birliği açısından ciddi bedeli olacaktır” dedi.

Kaynaklarından istifade etmenin Kıbrıs’ın geri alınamaz hakkı olduğunu söyleyen Çipras sözlerini şöyle sürdürdü: Kaynaklarından istifade etmek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geri alınamaz hakkıdır. Yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyebiliriz ve her kim Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarını ihlal ederse bu, sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan her hâlükârda bunun bedeli ciddi olacaktır, çünkü biz egemenlik haklarımızı müdafaa etmekte kararlıyız. Burada bulunmamın mesajı, Kıbrıs’ı egemenlik haklarının icra edilmesinde desteklediğimiz şeklindedir, çünkü kaynaklarından istifade etmek Kıbrıs’ın geri alınamaz hakkıdır.