ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi. Bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
06.07.2019 - 07:13 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : abd,abd deprem,california,
635208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/635208.aspx
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