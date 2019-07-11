Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump üst düzey ticaret yetkililerine, Fransa'nın büyük teknoloji firmalarına yeni vergi getirmesi planını araştırması için görev verdi. İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Fransa'da ABD şirketlerini haksız bir şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtti. Gazetenin soruşturma üzerine çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı Amerikan tarafından da Fransız markası şarap ve arabaya gelecek vergi artırımlarına neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmesi gerektiğine işaret ediyor. ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğunu söyleyen Lighthizer, "Başkanın direk emri ile geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız." dedi.





FRANSA'DAN YENİ VERGİ

Fransız meclisinin bugün oylamayı planladığı vergi ile Fransa, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro, Fransa içinde de 25 milyon avro olan teknoloji şirketlerine yüzde 3 oranında vergi uygulayacak. Eğer yeni vergi yasalaşırsa aralarında Amerika'dan Google'nin sahibi Alphabet, Apple, Facebook ve Amazon ve bazı Çinli, Alman, İspanyol ile Birleşik Krallık'tan şirketlerin etkilenmesi bekleniyor.