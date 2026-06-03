ÇAYKUR, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde alımların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, alımlara ara verileceğini bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, yoğunluğun azaltılması amacı ile alıma 1 günlük ara verileceği ifade edildi.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce, yaş çay stoklarının üretime verilebilmesi ve yoğunluğun azaltılması amacıyla yaş çay alımlarına yarın 1 günlük ara verileceği belirtildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde, alımların yoğun şekilde devam ettiği hatırlatıldı.

Hasat sürüyor, alım durduruldu! ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması

STOKLAR DOLDU

Alım süreçlerinde üreticilerin işlemlerinin azami ölçüde kolaylaştırıldığı ifade edilerek, günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak, yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hasat sürüyor, alım durduruldu! ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yaş çay alım fiyatı belli oldu! İşte 2026 tarifesi

Açıklamada, ulaşılan stok seviyesinin üreticilerin emaneti olan yaş çayların, kuru çaya dönüştürülmesi aşamasında kalite kriterlerine riayet edilmesi bakımından oldukça kritik bir duruma işaret ettiği vurgulandı.

Hasat sürüyor, alım durduruldu! ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması

ALIMLARA ARA VERİLDİ

Üreticilerin yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla 4 Haziran Perşembe günü yaş çay alımlarına 1 günlük ara verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat süreleri oldukça kısalmış durumdadır. Gelinen noktada üretilen ürünlerin alınması için sürgün boyunca tüm imkanlarımızın seferber olmaya devam edeceğini ve üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çayımıza sahip çıkarak, sezonu nihayete erdireceğimizi ifade ediyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası