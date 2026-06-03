Hasat sürüyor, alım durduruldu! ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması
ÇAYKUR, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde alımların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, alımlara ara verileceğini bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, yoğunluğun azaltılması amacı ile alıma 1 günlük ara verileceği ifade edildi.
- 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde alımlar yoğun şekilde devam etti.
- Günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşıldı.
- Ulaşılan stok seviyesi, yaş çayların kuru çaya dönüştürülmesi aşamasında kalite kriterlerine riayet edilmesi bakımından kritik bir duruma işaret ediyor.
- Üreticilerin yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 Haziran Perşembe günü yaş çay alımlarına 1 günlük ara verilecek.
- Sürgün dönemlerinin hasat sürelerinin kısaldığı ve üretilen ürünlerin alınması için tüm imkanların seferber olmaya devam edeceği belirtildi.
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce, yaş çay stoklarının üretime verilebilmesi ve yoğunluğun azaltılması amacıyla yaş çay alımlarına yarın 1 günlük ara verileceği belirtildi.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde, alımların yoğun şekilde devam ettiği hatırlatıldı.
STOKLAR DOLDU
Alım süreçlerinde üreticilerin işlemlerinin azami ölçüde kolaylaştırıldığı ifade edilerek, günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak, yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
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Açıklamada, ulaşılan stok seviyesinin üreticilerin emaneti olan yaş çayların, kuru çaya dönüştürülmesi aşamasında kalite kriterlerine riayet edilmesi bakımından oldukça kritik bir duruma işaret ettiği vurgulandı.
ALIMLARA ARA VERİLDİ
Üreticilerin yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla 4 Haziran Perşembe günü yaş çay alımlarına 1 günlük ara verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat süreleri oldukça kısalmış durumdadır. Gelinen noktada üretilen ürünlerin alınması için sürgün boyunca tüm imkanlarımızın seferber olmaya devam edeceğini ve üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çayımıza sahip çıkarak, sezonu nihayete erdireceğimizi ifade ediyoruz."