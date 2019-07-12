Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i karşılama töreninde millî marşlar çalınırken tören alanına konulan sandalyede oturarak dinledi. Alman medyası, Başbakan Merkel’in isteği üzerine değiştirilen protokolün ülke tarihinde bir ilk olduğunu bildirdi. Başbakan, marşlar çalarken ellerini kavuşturdu ve sonra Frederiksen ile birlikte askerlerin önünde yürüyüp karşılama törenine devam etti. Merkel, çarşamba günü misafiri Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi resmî karşılama töreninde üçüncü defa ‘titreme nöbeti’ geçirmişti. Ülke medyasında sağlık uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerde, Başbakan’ın yaşadığı titremenin yoğun baskı altında olmaktan kaynaklandığı belirtildi.