İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker öldü. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde dün gece silahlı gruplarla çıkan çatışmada 2 asker öldü, 2 asker yaralandı. İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
İran'ın Pakistan sınırında çatışma
21.07.2019 - 10:55 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker öldü.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker öldü. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde dün gece silahlı gruplarla çıkan çatışmada 2 asker öldü, 2 asker yaralandı. İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,Pakistan,çatışma,
638519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638519.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER