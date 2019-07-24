Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından Seul yönetimine "olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu" mesajını iletti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Kurumsal İletişim Sekreteri Yoon Do-han, Rusya'nın, Seul Askeri Ataşesi aracılığıyla ilettiği mesajda, "Hava sahası ihlalinin bilinçli olmadığı, uçakların teknik bir hata nedeniyle rotalarından saptığı" bilgisini paylaştığını aktardı.

Askeri Ataşe'nin, Rusya'nın "olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu" mesajını ilettiğini kaydeden Yoon, "Konu hakkında derhal soruşturma başlatılacağı ve gereken adımların atılacağı belirtildi." diye konuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde ADIZ ilan ettiği sahayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus savaş uçağına ateş açtığını duyurmuştu.

Rusya: Özür dilemedik

Rusya ise hava sahasını ihlal etttiği için Güney Kore'den özür dilediğini kesin bir dille reddetti.

İnterfaks Haber Ajansı'na göre Güney Kore'deki Rus büyükelçilik sözcüsü "Güney Kore medyasında, askeri ataşe vekilimizin söylediği iddia edilen açıklamaları gördük. Bu açıklamaları dikkatle inceledik. Bu bağlamda, açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.