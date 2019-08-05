Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı bir köyde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz, tekneler yardımıyla kurtarıldı. Köyde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken sel suları 1 metreyi bulmuştu. Kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalan 4 kişiyi ve diğer hayvanları da kurtardı.