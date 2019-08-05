Çin’in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı bir köyde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz, tekneler yardımıyla kurtarıldı. Köyde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken sel suları 1 metreyi bulmuştu. Kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalan 4 kişiyi ve diğer hayvanları da kurtardı. 