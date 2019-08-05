Çin’in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı bir köyde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz, tekneler yardımıyla kurtarıldı. Köyde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken sel suları 1 metreyi bulmuştu. Kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalan 4 kişiyi ve diğer hayvanları da kurtardı.
Selde mahsur kalan 600 kaz kurtarıldı
05.08.2019 - 12:19 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Heilongjiang eyaletinde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz tekneler yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,
641869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/641869.aspx
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