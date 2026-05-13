Filistin’i parça parça yutan İsrail, vahşette sınır tanımıyor. Önce Gazze’yi yerle bir edip on binlerce masumun kanına girdiler. Sonra Batı Şeria’da işgali yaydılar. Filistinli esirlere idam cezası veren kanun yaptılar. Düzenleme onaylanırken, Batı Şeria’daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiler. Katilbaşı Netanyahu “Batı Şeria Yahudilere ait” dedi.

Orta Doğu’yu kan gölüne çevirerek terör estiren İsrail, peş peşe skandal adımlar atıyor. Bunlardan ilkine İsrail Meclisi imza attı. 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu’na karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek kanun tasarısı onaylandı. 120 sandalyeli Knesset Genel Kurulu’nda yapılan son oylamada 93 milletvekili kanun tasarısı için lehte oy kullanırken, aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. 7 Ekim 2023’teki olaylara katıldığı iddia edilen 300 Filistinlinin alıkonulduğu ve İsrail’deki çeşitli gözaltı merkezlerinde tutuldukları tahmin ediliyor.

İşgal, ilhak, idam! Filistinlilere hayat hakkı verilmiyor

İLK OYLAMA YAPILDI

İkinci skandal açıklama İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten geldi. Batı Şeria’da Filistin’e ait bazı yerlerin ilhak edilmesi için stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Smotrich, “Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, Batı Şeria’daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum” dedi. Batı Şeria’nın İsrail’in güvenlik kuşağı olduğunu iddia eden Smotrich, “Dünyaya, oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir” diye tehdit etti.

Daha sonra Batı Şeria’da İsrail işgalinin tarihi alanları kapsamasına yol açacak tasarı, İsrail Meclisi’nde ilk oylamada onaylandı. Tasarının onaylanması için İsrail Meclisi’nde ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE TEPKİ

Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik müeyyide uygulama kararına tepki gösteren Smotrich, AB’nin kararını “Avrupa riyakârlığı bütün sınırları aşıyor” sözleriyle nitelendirdi. Smotrich, “Hiç kimse İsrail Devleti’ni ulusal bir intihar politikası izlemeye zorlayamaz. Filistin terörüne karşı yürütülen ulusal mücadeleyi bir suç hâline getirme girişimi başarısız olacaktır” ifadelerini kullandı.

MESCİD-İ AKSA’YA BASKIN

Tel Aviv yönetiminin tepki çeken üçüncü adımı ise Mescid-i Aksa’ya baskın hamlesi oldu. Dokuz bakan ve 13 milletvekili, Doğu Kudüs’ün işgal yıl dönümü gerekçesiyle Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin 15 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa’ya girmesine izin verilmesi için polise başvuruda bulundu. İbrani takvimine göre 15 Mayıs, 1967’de Doğu Kudüs’ün işgalinin yıl dönümüne denk geliyor. Filistinliler ise İsrail’in kurulduğu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği 15 Mayıs 1948’i “Büyük Felaket” (Nekbe) olarak nitelendiriyor.

NETANYAHU KÜSTAHLAŞTI: BATI ŞERİA YAHUDİLERE AİT!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararına tepki göstererek işgal altındaki Batı Şeria’nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanlık Ofi sinden Netanyahu adına yapılan açıklamada, İsraillilere müeyyidelerin kabul edilemez olduğu savunuldu. Netanyahu, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarla “Avrupa’nın pis işlerini yaparken” AB’nin müeyyide kararıyla “ahlaki ifl asını” ortaya koyduğunu ileri sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar de AB’nin müeyyide kararına tepki göstererek, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’nın Yahudi vatanı olduğunu savundu.

