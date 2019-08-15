Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Alvi, Pakistan’ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi. Hindistan’ın Cammu Keşmir’de sürdürdüğü kısıtlamaları takip ettiğini vurgulayan Alvi “Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız” ifadesini kullandı. Pakistan Başbakanı İmran Han da, Keşmir’in Pakistan’a bağlı bölümü Azad Keşmir’i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti. Başbakan Han, Yeni Delhi hükûmetinin kararını kınayarak Keşmirlilere desteğini tekrarladı. Han’ın, Azad Keşmir’in başşehri Muzaffarabad’daki Eyalet Yasama Meclisinde konuşma yapması bekleniyor. Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370’inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan’dan İslamabad’daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti. Pakistan ayrıca Hindistan ile ticari ilişkilerini de resmî olarak askıya almıştı.