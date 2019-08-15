Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu-Kunming demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.