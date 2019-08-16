Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılının başından itibaren uygulanmaya başlanacak ‘Çalışma Saatleri Kanunu’ ile çalışanlar, haftalık 40 saatlik mesailerinin en az yarısını nerede ve ne zaman kullanabileceğini belirleme hakkına sahip olacak. Çalışanlar ayrıca iş ve sorumluluklarını aksatmadığı sürece çocuklarıyla ilgilenebilecek, spor salonuna gidebilecek ve tatil sürelerini uzatabilecek. Araştırmalar çalışanların işlerinin özel hayatlarını kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesiyle çalışmadaki üretkenliği arttırdığı gösteriyor. Uluslararası İş Yeri Grubu’nun 96 farklı ülkede 18 bin çalışanla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 80’inden fazlası esnek çalışma saatlerinin verimliliği artırdığı cevabını verdi.