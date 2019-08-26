Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmak için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i Fransa’ya davet etti. Ancak koltuğa oturduğundan beri İran’la gerilimi tırmandıran, nükleer anlaşmadan çekilen, en ağır yaptırımları dayatan, Basra Köfezi’nde savaş çıkarma noktasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Zarif ile görüşmeyi kabul etmedi. Rol çalmak için Suriye, Irak ve Libya gibi sancılı bölgelerde beklenmedik hamleler yapan Fransa Cumhurbaşkanı, “Afrika ile G7 ortaklığı” başlıklı oturum bahanesiyle Afrikalı liderleri çağırdı. Macron, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Burkina Faso Devlet Başkanı Marc Christian Kabore, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Macron, darbeci Sisi ile samimi pozlar verdi. G7 zirvesi ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada’dan oluşuyor.