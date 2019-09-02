Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michel Aoun “1. Dünya Savaşı’nın bitimi, Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte tarihimizde yeni bir döneme geçildi. 1920’de büyük Lübnan’a ulaştık ve bağımsızlığımızı kazandık” ifadelerini kullandı. 1920 ile 1946 yılları arasında Fransızların tarafından sömürüldüğünü unutan Cumhurbaşkanı Aoun’a cevap Lübnanlı tarihçi Prof. Dr. Halid el-Cundi’den geldi.

Cundi, Cumhurbaşkanı’nın, Osmanlı Devleti’nin Lübnanlılara karşı şiddet uyguladığı yönündeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Osmanlıların bölgeye gelişi sırasında Araplar ile yaşadıkları bir şiddet olayının dahi bulunmadığını hatırlatan Cundi, Aoun’ın söylediği “Büyük Lübnan” diye bir şey olmadığını, o dönemde Lübnan’ın “Beyrut Vilayeti”, “Sayda Vilayeti” ve “Trablusşam Vilayeti” gibi birkaç vilayetten oluştuğunu kaydetti.

Osmanlı döneminde Lübnan’da inşa edilen çok sayıdaki kiliseye de dikkati çeken Cundi, Osmanlı’nın, Lübnan’daki farklı din ve mezheplerden oluşan toplum yapısını ayakta tutan fermanlar çıkardığını belirtti. Bölge halkları arasında ayırımcılık yapan ve Osmanlı yapılarını yıkan Batılı güçlerinin Aoun tarafından “sömürgeci” yerine “nüfuz” sahibi olarak nitelendiğine işaret eden Cundi, Osmanlı sonrasındaki Batılı güçlerinin bölgedeki zenginlikleri yağmaladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aoun’ın Osmanlı aleyhindeki açıklamalarına sosyal medyadan da binlerce tepki geldi.