Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.
Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
09.10.2019 - 21:20 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sudanlı yetimler,
655329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655329.aspx
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