Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Birliği ve Bristol Keşmir Vakfının düzenlediği "Keşmir Konferansı"na katılmak üzere İngiltere'nin Bristol şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'den Pakistan tarafındaki sivillere ateş açılmasını "düşman tarafın korkakça eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Han, en az 6 sivilin hayatını kaybetmesine, birçok kişinin yaralanmasına yol açan böyle korkunç bir eylemi olabilecek en kuvvetli şekilde kınadığını vurguladı.

Hindistan'ın bölgedeki yerleşim yerlerine saldırarak "ilan edilmemiş savaşı" uygulamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Han, "Hindistan, kasıtlı olarak Kontrol Hattı'nda savaş benzeri bir gerilim oluşturuyor ve Hindistan ile Pakistan arasında daha geniş çaplı bir savaşa yol açabilecek şekilde tansiyonu arttırıyor." ifadesini kullandı.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun, Hindistan'ın kullandığı uzun menzilli ağır silahlara daha fazla dikkati çekmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Han, Hindistan'ın bu tarz saldırıları, uluslararası kamuoyunun dikkatini Hindistan'ın işlediği insanlık suçları ve işgal edilmiş topraklardaki bağımsızlık mücadelesinden başka yöne çekmek için yaptığını kaydetti.

Han, Hindistan'ın sivillere yönelik saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde, Azad Cammu ve Keşmir'deki Pakistanlıların da silahlanmaktan başka bir seçeneklerinin kalmayacağının altını çizdi.

Kontrol Hattı'ndaki olaylar

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hattın Hint kontrolündeki bölgesinden Pakistan kontrolündeki Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerindeki sivillere ateş açıldığını belirtmişti.

Ateşe karşılık verildiğini kaydeden Gafur, "Hindistan Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerinde ateşkes ihlali yaparak sivilleri hedef aldı. Anında karşılık verildi, 9 Hint askeri öldürüldü, birçoğu da yaralandı ve 2 sığınak yok edildi." ifadesini kullanmıştı.

Gafur, Hint askerlerinin açtığı ateşte 3'ü sivil 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5'i sivil 7 kişinin de yaralandığını kaydetmişti.