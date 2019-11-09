Fernandez, “Herkes kimin suçlu olduğunu çok biliyor” ifadelerini kullandı. Başkan’ın bu açıklamaları IMF sözcüsü Gerry Rice’ın “Fernndez yönetimi ile iş birliği yapacağız” açıklamasından hemen sonra geldi. Başkan, Uluslararası Para Fonuna (IMF) rest çekti. Mauricio Macri döneminde alınan 57 milyar dolarlık borcun, ödenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Serkan Bayar BUENOSAIRES İHA
Arjantin Başkanı: Borcu ödemeyiz
09.11.2019 - 04:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantin’de kısa süre önce devlet başkanı olarak seçilen Alberto Fernandez, ülkesinin karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik krizin sorumlusunun Uluslararası Para Fonu (IMF) olduğunu iddia etti.
Fernandez, “Herkes kimin suçlu olduğunu çok biliyor” ifadelerini kullandı. Başkan’ın bu açıklamaları IMF sözcüsü Gerry Rice’ın “Fernndez yönetimi ile iş birliği yapacağız” açıklamasından hemen sonra geldi. Başkan, Uluslararası Para Fonuna (IMF) rest çekti. Mauricio Macri döneminde alınan 57 milyar dolarlık borcun, ödenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Serkan Bayar BUENOSAIRES İHA
Etiketler : arjantin,haberler,başkan,imf,
661474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/661474.aspx
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