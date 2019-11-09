Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fernandez, “Herkes kimin suçlu olduğunu çok biliyor” ifadelerini kullandı. Başkan’ın bu açıklamaları IMF sözcüsü Gerry Rice’ın “Fernndez yönetimi ile iş birliği yapacağız” açıklamasından hemen sonra geldi. Başkan, Uluslararası Para Fonuna (IMF) rest çekti. Mauricio Macri döneminde alınan 57 milyar dolarlık borcun, ödenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Serkan Bayar BUENOSAIRES İHA

